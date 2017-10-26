Лю: с такой игрой «Кливленда» начнут ценить наш выбор на драфте, а не «Бруклина»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения в матче регулярного чемпионата НБА от «Бруклин Нетс» раскритиковал действия своих подопечных.



«За «Бруклин» тоже выступают баскетболисты НБА. И если мы не станем мешать им исполнять трёхочковые, то они будут попадать. Мы ведь знали, что «Нетс» занимают второе место в лиге по количеству бросков из-за дуги, но всё равно позволяли им атаковать с периметра. Такое впечатление, что в «Кливленде» слишком беспокоились о выборе драфта, доставшемся нам от «Бруклина». Но с такой игрой скоро так же высоко начнут ценить и наш выбор», – цитирует Лю ESPN.



Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 107:112. В результате обмена с «Бостон Селтикс» с участием Кайри Ирвинга «Кавальерс» получили выбор первого раунда драфта 2018 года от «Нетс». Но с каждой победой «Бруклина» его ценность уменьшается.