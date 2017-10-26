«Химки» проиграли «Олимпиакосу» «-17», Швед набрал 23 очка

Подмосковные «Химки» потерпели первое поражение в реглуярном чемпионате Евролиги, уступив в выездном матче четвёртого тура «Олимпиакосу».



Хозяева сумели выиграть в первой четверти и в дальнейшем развили успех во второй и третьей десятиминутках. К началу заключительного игрового отрезка отставание «Химок» составляло 19 очков. В последние десять минут команда Барцокаса немного сократила отставание, что не помешало «Олимпиакосу» добыть комфортную победу — 92:75.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 17 очков. У «Химок» 23 очка и 5 передач в активе Алексея Шведа.