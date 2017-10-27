Смарт: вынудил опустить голову болельщика «Милуоки», назвавшего меня неудачником

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт рассказал об оригинальном общении с болельщиком «Милоуки Бакс» во время матча регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Кто-то из зрителей на трибуне сказал: «Ты не умеешь бросать» и «Неудачник». Так что я бросил, попал и посмеялся над ним. А тот болельщик опустил голову. Тогда я сказал ему: «Всё нормально. Держи нос выше». И побежал дальше», – цитирует Смарта ESPN.



Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 96:89, а Смарт в ней набрал 8 очков и отдал 4 передачи.