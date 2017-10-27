«Мемфис» одержал победу над «Далласом», «Бостон» выиграл у «Милуоки»

«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счётом 96:91. Самым результативным игроком матча стал центровой «Мемфиса» Марк Газоль, набравший 25 очков и 13 подборов.



«Маверикс» одержали лишь одну победу в текущем сезоне и являются худшей командой Западной конференции.



В параллельном матче игрового вечера «Бостон Селтикс» вышел победителем из противостояния с «Милуоки Бакс» — 96:89. Лучшим на паркете стал оформивший дабл-дабл нападающий «Бакс» Яннис Адетокунбо (28 очков и 10 подборов). В составе «Бостона» отметим Эла Хорфорда (27 очков) и Кайри Ирвинга (24 очка).

Видео лучших моментов игры Хорфорда можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.