Джабари Паркер: судьба пытается научить меня, что всё можно потерять в один миг

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер продолжает процесс восстановления после повторного разрыва крестообразных связок колена, полученного в феврале. 22-летний баскетболист рассказал, что относится к этому как к испытанию.

«То, что я переживаю, создаёт что-то великое. Вы знаете лучший способ научиться чему-то, чем преодолевать испытания? Эта реабилитация необходима для моего развития. Судьба пытается научить меня, что всё можно потерять в одно мгновение. Я не буду форсировать восстановление, в этом нет необходимости», — цитирует игрока Sports Illustrated.

В минувшем сезоне Паркер принял участие в 51 матче регулярного чемпионата. Он проводил на паркете по 33,9 минуты, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.