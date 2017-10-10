Джабари Паркер не поможет «Милуоки» как минимум до февраля

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер продолжает процесс восстановления после повторного разрыва крестообразных связок колена, полученного в феврале. 22-летний баскетболист не вернется в строй как минимум до февраля 2018 года, информирует ESPN.

Изначально существовала вероятность, при которой Паркер вернулся бы в строй к январю, но в «Милуоки Бакс» не хотят рисковать здоровьем игрока.

В минувшем сезоне Паркер принял участие в 51-м матче регулярного чемпионата. Он проводил на паркете по 33,9 минуты, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.