Тренер «Анадолу Эфес»: не могли остановить атаку ЦСКА

Главный тренер «Анадолу Эфес» Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги от ЦСКА (80:98), посетовав на слабую игру в обороне и большое количество потерь.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Во время матча мы не смогли остановить их атаку. Они набирали лёгкие очки. Большой проблемой для нас стали потери. Если делать такое количество потерь в матче с таким соперником, как ЦСКА, это обеспечивает сопернику много быстрых отрывов. Результат матча — следствие потерь», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.