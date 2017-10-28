Евролига представила видеообзор матча «Анадолу Эфес» — ЦСКА

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал основные моменты матча четвёртого тура регулярного чемпионата между «Анадолу Эфес» и ЦСКА.



Победу в этой встрече со счётом 98:80 одержали «армейцы». Самым результативным игроком поединка стал защитник турецкой команды Крунослав Симон, набравший 23 очка. У ЦСКА 20 очков в активе форварда Уилла Клайберна.



Эта победа стала для ЦСКА третьей в нынешнем розыгрыше Евролиги. «Анадолу Эфес» потерпел четыре поражения подряд.

Обзор матча «Анадолу Эфес» — ЦСКА можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.