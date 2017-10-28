Хантер: каждый из баскетболистов ЦСКА провёл хорошую игру, это было здорово

Американский центровой ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал победный результат гостевой встречи с «Анадолу Эфес» (98:80) в рамках четвёртого тура группового этапа Евролиги, отметив командную игру московского коллектива.



«Это было здорово. Мы играли как команда и победили. Мы показали хорошую игру в защите и заставляли соперников совершать потери. Команда набрала достаточно много очков в быстрых прорывах, и каждый из нас провёл хорошую игру», — цитирует баскетболиста пресс-служба Евролиги.

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