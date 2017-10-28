Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Шарлотт» в гостях

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» добились успеха по итогам гостевой встречи с «Шарлотт Хорнетс», результат игры — 109:93.



Ключевой стала вторая четверть, которую гости выиграли с разницей в 13 очков. Лучшим на паркете стал Джеймс Харден, отметившийся за «Хьюстон» своим 32-м трипл-даблом в карьере (27 очков, 11 подборов и 10 передач). В составе «Шарлотт» выделим результативный баскетбол Кембы Уокера (26 очков) и дабл-дабл Дуайта Ховарда (19 очков и 16 подборов).



Ховард повторил достижение Чарльза Баркли сезона-1998/99, набрав больше 15 подборов в пяти стартовых играх сезона.



«Хьюстон» добился пятой победы в текущем сезоне, «Шарлотт» потерпел третье поражение в пяти матчах.