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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Шарлотт» в гостях

28 октября 2017, суббота. 04:28 Баскетбол

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» добились успеха по итогам гостевой встречи с «Шарлотт Хорнетс», результат игры — 109:93.

Ключевой стала вторая четверть, которую гости выиграли с разницей в 13 очков. Лучшим на паркете стал Джеймс Харден, отметившийся за «Хьюстон» своим 32-м трипл-даблом в карьере (27 очков, 11 подборов и 10 передач). В составе «Шарлотт» выделим результативный баскетбол Кембы Уокера (26 очков) и дабл-дабл Дуайта Ховарда (19 очков и 16 подборов).

Ховард повторил достижение Чарльза Баркли сезона-1998/99, набрав больше 15 подборов в пяти стартовых играх сезона.

«Хьюстон» добился пятой победы в текущем сезоне, «Шарлотт» потерпел третье поражение в пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
93 : 109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Шарлотт Хорнетс:
Хьюстон Рокетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Шарлотт Хорнетс Джеймс Харден Дуайт Ховард Кемба Уокер
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
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