«Хьюстон» установил рекорд НБА по количеству трёхочковых попыток за половину

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» совершили 32 трёхочковых броска в первой половине. Такой показатель является рекордным в истории лиги.



Стоит отметить, что только 11 из 32 бросков оказались точными. Всего за матч «Рокетс» совершили 57 дальних бросков, реализовав 22 из них. Больше всех старались защитник Эрик Гордон (6 из 16) и форвард Райан Андерсон (6 из 15). Лидер команды Джеймс Харден реализовал четыре трёхочковых из 10.



Поединок завершился победой «Хьюстона» со счётом 109:93.

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Шарлотт» в гостях