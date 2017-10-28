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«Хьюстон» установил рекорд НБА по количеству трёхочковых попыток за половину

28 октября 2017, суббота. 10:21 Баскетбол

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» совершили 32 трёхочковых броска в первой половине. Такой показатель является рекордным в истории лиги.

Стоит отметить, что только 11 из 32 бросков оказались точными. Всего за матч «Рокетс» совершили 57 дальних бросков, реализовав 22 из них. Больше всех старались защитник Эрик Гордон (6 из 16) и форвард Райан Андерсон (6 из 15). Лидер команды Джеймс Харден реализовал четыре трёхочковых из 10.

Поединок завершился победой «Хьюстона» со счётом 109:93.

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Шарлотт» в гостях
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Шарлотт Хорнетс Джеймс Харден Райан Андерсон Эрик Гордон
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
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