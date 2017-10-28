«Атланта» показала видео в честь Пола Миллсэпа

Мощный форвард «Денвер Наггетс» Пол Миллсэп сегодня, 28 октября, провёл первый гостевой матч против бывшей команды «Атланты Хоукс». В честь этого события «Атланта» подготовила специальное видео, которое было показано во время игры.



Напомним, что Миллсэп выступал за «Хоукс» с 2013 по 2017 год. Минувшим летом форвард подписал с «Наггетс» трёхлетний контракт на $ 90 млн.



Матч завершился победой «Денвера» со счётом 105:100. Пол отметился 16 очками, шестью подборами, двумя перехватами, одной передачей и одним блок-шотом.



Видео доступно на официальной странице «Атланты» в социальной сети «Твиттер».