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Самолёт «Оклахома-Сити» получил большую вмятину во время полёта

28 октября 2017, суббота. 13:00 Баскетбол

Самолёт «Оклахома-Сити Тандер» получил большую вмятину во время полёта из Миннеаполиса в Чикаго, сообщает ESPN.

Игроки «Тандер» заметили повреждение, когда приземлились в Чикаго, где они проведут очередной матч регулярного чемпионата НБА с местными «Буллз» завтра, 29 октября.

На данный момент неизвестно, почему нос самолёта получил такую вмятину. Авиакомпания пока не прокомментировала эту ситуацию. Пилоты сообщили, что полёт был жестковатым, но не экстремальным или необычным.

Фото доступно на официальной странице Кармело Энтони в социальной сети «Инстаграм».

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Кармело Энтони Фото
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