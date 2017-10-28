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С. Обрадович: в домашних играх нужно особенно стремиться к победе

28 октября 2017, суббота. 13:23 Баскетбол

Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович рассказал о своих ожиданиях от предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 28 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.

«Последняя игра этой команды со «Скопье» показала, что «Нижний Новгород» хорошо укомплектован. Они играют в отличном ритме, доминируют на площадке и в целом здорово выглядят на паркете. В каждой игре нам нужно стремиться к победе, но в домашних особенно», — приводит слова Обрадовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
БК Нижний Новгород ПБК Локомотив-Кубань
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
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