С. Обрадович: в домашних играх нужно особенно стремиться к победе

Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович рассказал о своих ожиданиях от предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 28 августа, начало — в 15:00 по московскому времени.



«Последняя игра этой команды со «Скопье» показала, что «Нижний Новгород» хорошо укомплектован. Они играют в отличном ритме, доминируют на площадке и в целом здорово выглядят на паркете. В каждой игре нам нужно стремиться к победе, но в домашних особенно», — приводит слова Обрадовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».