«Портленд» победил «Финикс», «Лейкерс» крупно проиграли «Юте»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал непростую победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 114:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 25 очков. Ещё 23 в активе Си Джея Макколлума. За «Финикс» 34 очка набрал Девин Букер.

В ещё одном матче «Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:81. Самым результативным игроком матча стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 22 очка.