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«Портленд» победил «Финикс», «Лейкерс» крупно проиграли «Юте»

29 октября 2017, воскресенье. 07:26 Баскетбол

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал непростую победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 114:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 25 очков. Ещё 23 в активе Си Джея Макколлума. За «Финикс» 34 очка набрал Девин Букер.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
114 : 107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Макколлум - 23, Нуркич - 17, Коннотон - 13, Амину - 10, Тёрнер - 10, Харклесс - 10, Дэвис - 6, Напьер, Коллинс, Суониган, Уилкокс, Вонле, Леонард, Болдуин, Лейман
Финикс Санз: Букер - 34, Лень - 12, Уоррен - 12, Джексон - 10, Джеймс - 9, Бендер - 8, Юлис - 8, Чендлер - 7, Крисс - 7, Дэниелс, Питерс, Рид, Уильямс, Джонс, Найт, Дадли, Бледсо

В ещё одном матче «Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:81. Самым результативным игроком матча стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
96 : 81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 22, Рубио - 21, Фэйворс - 14, Худ - 13, Инглс - 13, Гобер - 6, Сефолоша - 4, Бёркс - 2, Джонсон - 1, О'Нил, Нето, Юдо, Уолтерс, Йеребко, Экзам, Брэдли, Гриффин
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 16, Кларксон - 15, Болл - 9, Кузьма - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Рэндл - 6, Лопес - 6, Харт - 6, Нэнс - 5, Брюэр - 2, Брайант, Богут, Зубац, Денг, Карузо, Эннис, Блю
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз Юта Джаз Девин Букер Дэмьен Лиллард
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29 октября 2017, воскресенье
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