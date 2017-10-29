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Данки в исполнении Джеймса и Симмонса среди лучших моментов дня в НБА

29 октября 2017, воскресенье. 14:22 Баскетбол

Официальный канал НБА в YouTube представил лучшие моменты минувшего игрового дня. В их число вошли роскошные данки в исполнении игроков «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Третье место рейтинга досталось защитнику «Финикс Санс» Тайлеру Юлиссу, отдавшему красивую передачу Алексею Лэню. Второе место за форвардом «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом, завершившего проход под кольцо «Даллас Маверикс» эффектным данком. Лучшим моментом дня стал данк в исполнении защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.

Видео лучших моментов игрового дня можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бен Симмонс Дуэйн Уэйд Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
29 октября 2017, воскресенье
14:22 Данки в исполнении Джеймса и Симмонса среди лучших моментов дня в НБА
13:03 Лав: сейчас не март или апрель, так что «Кливленду» не стоит впадать в панику
12:47 Руди Гобер: думаю, Лавар Болл – очень хороший отец
12:21 Люк Уолтон: большее расстояние до трёхочковой дуги создаёт проблемы для новичков
12:03 Джоэл Эмбиид: на площадке Бен Симмонс не выглядит, как новичок
11:43 Парсонс: я будто сбросил скалу в океан, последний раз так играл ещё за «Хьюстон»
11:32 Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много
11:04 Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»
10:52 Уэйд: однажды «Кливленд» устанет от поражений и провалов на старте матчей
10:46 Лю: более эффективная игра в нападении поможет «Кливленду» лучше обороняться
10:34 Леброн Джеймс: не нужно делать поспешные выводы об игре «Кливленда»
09:57 Джинобили сравнил поражение «Сан-Антонио» от «Орландо» со снежным комом
09:51 Уэстбрук: не знал, что я установил рекорд, просто хотел победить «Чикаго»
09:39 Энтони: у Уэстбрука есть трипл-дабл и против «Оклахома-Сити»
09:30 Казинс повторил феноменальное достижение Чемберлена, Робертсона и Бэйлора
09:19 Уэстбрук – первый в НБА с трипл-даблами против каждой команды, с которой играл
08:17 «Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту»
07:26 «Портленд» победил «Финикс», «Лейкерс» крупно проиграли «Юте»
06:06 24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»
05:33 «Хьюстон» проиграл «Мемфису», Харден набрал 20 очков
05:24 «Оклахома-Сити» разгромил «Чикаго» — "+32", Уэстбрук оформил трипл-дабл
04:29 «Нью-Орлеан» нанёс «Кливленду» второе поражение кряду, Казинс оформил трипл-дабл
00:47 Роуз не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»
28 октября 2017, суббота
23:51 Эмбиид: хочу быть, как Брайант, и провести всю карьеру в одной команде
23:13 Попович: «Сан-Антонио» не выиграл бы титулы, если бы не бросал трёхочковые
22:27 Э. Дэвис сыграет в поединке с «Кливленд Кавальерс»
20:29 Баскетболист ударил партнёра по команде в матче 2-го дивизиона чемпионата Литвы
19:42 Маццон: иногда «Автодор» действительно сумасшедшая команда
18:44 Обрадович: «Локомотиву-Кубань» нужно поработать над защитой
17:53 21 очко Робинсона помогло «Автодору» победить «Калев»
17:45 Дончич — MVP четвёртого тура Евролиги
17:27 Евролига представила лучшие моменты 4-го тура регулярного чемпионата
17:04 16 очков Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Нижний Новгород»
15:35 НБА предоставит «Бостон Селтикс» исключение травмированного игрока
14:53 Итудис: спровоцировали 18 потерь, и это стало залогом успеха в матче с «Эфесом»
13:23 С. Обрадович: в домашних играх нужно особенно стремиться к победе
13:13 Попович: игроки «Мэджик» не давали нам делать задуманное на протяжении 48 минут
13:00 Самолёт «Оклахома-Сити» получил большую вмятину во время полёта
12:40 Эффектный данк Порзингиса – лучший момент минувшего игрового дня в НБА
12:24 Уолтон: не беспокоюсь из-за бросков Лонзо Болла
12:16 Келли Убре попытался ударить Клэя Томпсона
12:00 Лонзо Болл: круто, что Леброн Джеймс поздравил меня с днём рождения
11:28 «Атланта» показала видео в честь Пола Миллсэпа
10:21 «Хьюстон» установил рекорд НБА по количеству трёхочковых попыток за половину
10:14 Др. Грин о драке с Б. Билом: меня ударили дважды. Что я должен был делать?
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