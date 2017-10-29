Данки в исполнении Джеймса и Симмонса среди лучших моментов дня в НБА

Официальный канал НБА в YouTube представил лучшие моменты минувшего игрового дня. В их число вошли роскошные данки в исполнении игроков «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Третье место рейтинга досталось защитнику «Финикс Санс» Тайлеру Юлиссу, отдавшему красивую передачу Алексею Лэню. Второе место за форвардом «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом, завершившего проход под кольцо «Даллас Маверикс» эффектным данком. Лучшим моментом дня стал данк в исполнении защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.

Видео лучших моментов игрового дня можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube.