Бил будет дисквалифицирован за удар Грина по лицу

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил будет дисквалифицирован за удар рукой по лицу Дрэймонда Грина, сообщает Yahoo. Инцидент произошёл 27 октября во время матча «Вашингтона» с «Голден Стэйт Уорриорз».



Оба баскетболиста были удалены с площадки из-за потасовки во втором игровом отрезке. Игроки ввязались в драку после того, как Бил ударил рукой по лицу Грина и они оба упали на паркет.

Встреча завершилась со счётом 120:117 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз». Сроки дисквалификации игрока столичного коллектива пока не сообщаются.