«Портленд» уступил «Торонто», проиграв четверть — 6:25, Лиллард набрал 36 очков

«Торонто Рэпторс» добыл выездную победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 99:85 в пользу гостей. Определяющей в матче стала вторая четверть, которая завершилась со счётом 25:6 в пользу «Рэпторс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 25 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл — 19 очков, 10 подборов. За «Портленд» 36 очков набрал Дэмьен Лиллард, ещё 16 в активе Си Джея Макколлума.