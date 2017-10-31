Макдона: у «Финикса» нет конкретного срока, к которому надо обменять Бледсо

Генеральный менеджер «Финикс Санз» Райан Макдона прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Эриком Бледсо.

«У нас нет конкретного срока, к которому Бледсо должен быть обменян. Мы открыты для совершения сделки и проведем её в тот момент, когда поступит наилучшее предложение. Любые другие комментарии или мысли от меня на этом этапе были бы чистой спекуляцией», – цитирует Макдону AZCentral.

«Санз» активно ищут варианты обмена Эрика Бледсо, после того как он публично заявил о нежелании играть за команду.