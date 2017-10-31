Де Коло: не закрываю двери для возвращения в НБА

Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло вспомнил о своём переходе в НБА, а также добавил, что не исключает возвращения за океан.

«Когда я переходил в НБА, у меня были варианты в Европе, я вёл переговоры с „Барселоной“. С другой стороны, я хотел уйти в НБА. В „Сан-Антонио“ у меня не было тех возможностей, которые я ожидал. Но это часть жизни, и это невозможно контролировать.

Я не закрываю двери для возвращения в НБА, но на данный момент я счастлив в Европе, и я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Посмотрим, что произойдёт после", — приводит слова де Коло TalkBasket.

В период 2012-2014 гг. де Коло выступал в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». В общей сложности в матчах регулярного чемпионата он провёл 119 игр, набирая в них 3,8 очка и совершая 1,8 подбора и 1,7 передачи в среднем.