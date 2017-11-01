«Оклахома» разгромила «Милуоки», Уэстбруку не хватило 1 передачи до трипл-дабла

«Оклахома-Сити Тандер» одержал разгромную победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «БМО Харрис Брэдли-центр» в Милуоки и завершилась со счётом 110:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 20 очков. В активе Кармело Энтони 17 очков, а Расселлу Уэстбруку не хватило всего одной передачи до трипл-дабла — на его счету 12 очков, 10 подборов и 9 ассистов. Также дабл-дабл оформил Стивен Адамс — 14 очков, 11 подборов. За «Бакс» 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.