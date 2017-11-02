«Юта» в овертайме одолела «Портленд», Рубио набрал 30 очков, Лиллард — 33

«Юта Джаз» добыл непростую победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась в овертайме со счётом 112:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 30 очков. Ещё 28 очков в активе Донована Митчелла, а Руди Гобер оформил дабл-дабл — 16 очков, 10 подборов. За «Портленд» 33 очка и 10 подборов набрал Дэмьен Лиллард. Также дабл-даблы оформили Юсуф Нуркич (19 очков, 11 подборов) и Си Джей Макколлум (16 очков, 10 подборов).