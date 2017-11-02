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«Юта» в овертайме одолела «Портленд», Рубио набрал 30 очков, Лиллард — 33

Баскетбол

«Юта Джаз» добыл непростую победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась в овертайме со счётом 112:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 30 очков. Ещё 28 очков в активе Донована Митчелла, а Руди Гобер оформил дабл-дабл — 16 очков, 10 подборов. За «Портленд» 33 очка и 10 подборов набрал Дэмьен Лиллард. Также дабл-даблы оформили Юсуф Нуркич (19 очков, 11 подборов) и Си Джей Макколлум (16 очков, 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
112 : 103 ОТ (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Рубио - 30, Митчелл - 28, Гобер - 16, Сефолоша - 15, Йеребко - 8, Инглс - 7, Фэйворс - 5, Бёркс - 3, Джонсон, Юдо, Худ, Нето, О'Нил, Уолтерс, Гриффин, Брэдли, Экзам
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Нуркич - 19, Макколлум - 16, Амину - 8, Дэвис - 7, Харклесс - 7, Тёрнер - 6, Вонле - 5, Коннотон - 2, Коллинс, Суониган, Уилкокс, Леонард, Напьер, Болдуин, Лейман
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз Дэмьен Лиллард Рики Рубио Руди Гобер Си Джей Макколлум Юсуф Нуркич
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