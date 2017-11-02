Победный бросок Уиггинса – лучший момент октября в НБА

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам октябрьских матчей регулярного чемпионата. В их число вошли победные броски защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона и защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, передача форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, сокрушительные данки защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла и форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также проход разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.