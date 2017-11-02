Кириленко: мы не воюем с Евролигой, мы её полностью поддерживаем

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал об итогах встречи с президентом Евролиги Жорди Бертомеу, прошедшей 1 ноября в Москве.



«На встрече обсуждались два основных вопроса. Во-первых, говорили об окнах для матчей сборных. Очевидно, что имеет место конфликт двух организаций – ФИБА и Евролиги. Каждая из них сомневается в решениях другой. А заложниками, к сожалению, являются клубы, игроки и национальные федерации, чего быть не должно.



Прийти к единому решению, которое устраивало бы всех, невозможно. Как один из вариантов Евролига предлагает создание закрытой лиги. В этом случае клубы должны выйти из состава национальных лиг. Но я не представляю такой вариант возможным. Мало того что это неправильно в принципе, существует множество технических моментов, которые невозможно будет решить.



Единственный вариант – Евролига должна пойти навстречу. В противном случае, если нас поставят перед фактом, любое решение нанесёт вред. Решение в пользу национальных сборных подведёт клубы, и наоборот.



Второй вопрос – проведение в Москве «Финала четырёх» Евролиги-2018/19. Как потенциальное место для игр рассматривается «ВТБ-Арена». Мы обсудили все моменты, связанные с «Финалом четырёх». Что это не только баскетбольная составляющая, но и фан-зоны по Москве, всевозможный промоушен, детский турнир.



И мне хотелось бы опровергнуть ошибочное мнение, что мы воюем с Евролигой. Единственное разногласие, которое существует, связано с календарем мужских сборных. А вообще, это очень серьёзный турнир, который мы полностью поддерживаем. И если «Финал четырёх» в 2019 году пройдёт у нас, это будет здорово», — рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириленко.