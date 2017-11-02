Видео с тренировки «Химок» в Мадриде

Пресс-служба БК «Химки» опубликовала на своём YouTube-канале видео с открытой тренировки на стадионе «Паласио де Депортес де ла Комунидад де Мадрид» в преддверии матча Евролиги с мадридским «Реалом».



Встреча состоится 2 ноября 2017 года, начало — в 23:00 по московскому времени. «Химки» после четырёх туров занимают третье место с девятью очками — в прошлом туре подмосковная команда уступила «Олимпиакосу». «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками, столько же баллов на счету греческого коллектива.