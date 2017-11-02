Бизнес-партнёр Леброна Джеймса: местоположение команды не играет особой роли

Бизнес-партнёр игрока «Кливленда» Леброна Джеймса Мэверик Картер подчеркнул, что не важно, в какой команде играет Леброн, если в итоге он одерживает победы.



«В наши дни местоположение команды не играет особой роли. «Лейкерс» и «Никс» стали плохими командами: «Нью-Йорк» — давно, а «Лейкерс» — с того момента, как Леброн Джеймс перестал быть одним из лучших в лиге. В наши дни ты можешь быть известен и стать звездой в любом месте мира.



Да, возможно, Леброн продал бы больше кроссовок, если бы играл где-нибудь в Бостоне, Чикаго, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Но не так много, как когда он одерживает победы. Победы имеют большее значение, чем место, где ты играешь», — цитирует Картера Cleveland.com.