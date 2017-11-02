16 очков Датоме помогли «Фенербахче» обыграть «Валенсию»

«Фенербахче» добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Действующие чемпионы турнира обозначили своё преимущество с самого начала встречи. К большому перерыву турецкий клуб вёл в счёте — 38:30.



В третьей десятиминутке на паркете шла равная игра, а в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» довёл преимущество до двузначного. Итоговая победа хозяев — 79:66.

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, набравший 16 очков. У «Валенсии» 11 очков в активе Фернандо Сан-Эметерио.