100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

16 очков Датоме помогли «Фенербахче» обыграть «Валенсию»

Баскетбол

«Фенербахче» добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Действующие чемпионы турнира обозначили своё преимущество с самого начала встречи. К большому перерыву турецкий клуб вёл в счёте — 38:30.

В третьей десятиминутке на паркете шла равная игра, а в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» довёл преимущество до двузначного. Итоговая победа хозяев — 79:66.

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, набравший 16 очков. У «Валенсии» 11 очков в активе Фернандо Сан-Эметерио.

Евролига. 5-й тур
02 ноября 2017, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
79 : 66 (20:18, 18:12, 19:19, 22:17)
Валенсия
Валенсия, Испания
Фенербахче: Датоме - 16, Нанналли - 13, Веселы - 12, Уонамэйкер - 10, Слукас - 10, Томпсон - 7, Мелли - 5, Гудурич - 4, Махмутоглу - 2, Дювериоглу, Эрсек, Гюлер
Валенсия: Сан Эметерио - 11, Пляйсс - 10, ван Россом - 10, Доорненкамп - 8, Дублевич - 8, Томас - 5, Грин - 4, Вивес - 3, Мартинес - 3, Абальде - 2, Рудеж - 2, Хлинасон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Валенсия БК Фенербахче
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент