Ясикявичус: с каждой неделей ЦСКА становится всё лучше

Сегодня, 3 ноября, в Москве состоится матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Жальгирисом». В преддверии поединка наставник литовской команды Шарунас Ясикявичус поделился ожиданиями от него, отметив сильные стороны «армейцев».

«У ЦСКА огромный потенциал. Я уверен, что в этом сезоне они будут бороться за каждый титул. В межсезонье они прибавили в плане атлетизма. Они умеют переключаться в обороне и являются одной из самых быстрых команд в Европе.

В нашу задачу входит помешать им быстро переходить из обороны в атаку и не давать ЦСКА набирать лёгкие очки. Несмотря на не лучший старт сезона, ЦСКА провёл недавно сильные матчи с «Анадолу Эфес» и «Панатинаикосом». С каждой неделей они становятся всё лучше", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

После четырёх сыгранных матчей регулярного чемпионата у ЦСКА три победы при одном поражении, в то время как команда из Литвы имеет две победы и два поражения. Матч ЦСКА — «Жальгирис» начнётся в 20:00 мск.