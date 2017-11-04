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175 лет назад 2016
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Евролига представила обзор поединка ЦСКА — «Жальгирис»

Баскетбол

Официальный канал Евролиги в YouTube представил обзор поединка пятого тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Жальгирисом». Домашнюю победу в этом поединке со счётом 94:91 одержали «армейцы».

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Защитник москвичей Нандо де Коло оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 передач. Показатель эффективности француза составил "+37", что является его личным рекордом.

После этой победы у ЦСКА 4 победы при одном поражении.

Обзор поединка ЦСКА — «Жальгирис» можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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