«Орландо» крупно проиграл «Чикаго», несмотря на 21 очко Фурнье

«Чикаго Буллз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 105:83.



Ключевым отрезком встречи стала вторая половина третьей четверти, выигранная гостями с разницей "+13". В дальнейшем подопечные Фреда Хойберга только развивали свой перевес.



Самым результативным игроком матча оказался защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 21 очко. В активе защитника «Чикаго» Джастина Холидея 19 очков, а его партнёр по команде Робин Лопес оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.