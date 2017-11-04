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«Орландо» крупно проиграл «Чикаго», несмотря на 21 очко Фурнье

Баскетбол

«Чикаго Буллз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 105:83.

Ключевым отрезком встречи стала вторая половина третьей четверти, выигранная гостями с разницей "+13". В дальнейшем подопечные Фреда Хойберга только развивали свой перевес.

Самым результативным игроком матча оказался защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 21 очко. В активе защитника «Чикаго» Джастина Холидея 19 очков, а его партнёр по команде Робин Лопес оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
83 : 105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик:
Чикаго Буллз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Орландо Мэджик Чикаго Буллз Эван Фурнье
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