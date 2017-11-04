«Нью-Йорк» обыграл «Финикс», Порзингис набрал 37 очков, Букер — 34

«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 120:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 37 очков. В активе Тима Хардуэя 21 очко, а Энес Кантер оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов. У «Финикса» 34 очка на счету Девина Букера, Тайсон Чендлер набрал 15 очков и сделал 10 подборов.

Эта победа стала для «Никс» четвёртой в последних пяти матчах.