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«Нью-Йорк» обыграл «Финикс», Порзингис набрал 37 очков, Букер — 34

Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 120:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 37 очков. В активе Тима Хардуэя 21 очко, а Энес Кантер оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов. У «Финикса» 34 очка на счету Девина Букера, Тайсон Чендлер набрал 15 очков и сделал 10 подборов.

Эта победа стала для «Никс» четвёртой в последних пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
120 : 107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 37, Хардуэй-младший - 21, Кантер - 16, Макдермотт - 12, Бизли - 11, Ли - 10, Томас - 5, О'Куинн - 4, Джек - 2, Нтиликина - 2, Сешнс, Кузминскас, Бейкер, Корнет, Ноа, Эрнангомес, Хикс, Дотсон
Финикс Санз: Букер - 34, Чендлер - 15, Джексон - 13, Лень - 9, Дэниелс - 9, Бендер - 7, Юлис - 7, Уоррен - 6, Крисс - 5, Джеймс - 2, Рид, Бледсо, Дадли, Питерс, Уильямс, Найт, Джонс
Не спешите нас хоронить. «Никс» восстали из пепла?
«Нью-Йорк Никс» выдал победную серию. Что дальше?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Финикс Санз Девин Букер Кристапс Порзингис Тайсон Чендлер
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