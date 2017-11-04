«Хьюстон» не испытал проблем в Атланте, на счету Хардена 29 очков и 11 передач

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 119:104. Для подопечных Майка Буденхольцера это восьмое поражение подряд.



«Рокетс» набрали 69 очков к большому перерыву и в дальнейшем уверенно контролировали ход поединка. Их максимальный отрыв по ходу заключительной четверти составлял "+30". В концовке они расслабились и позволили сопернику избежать разгрома.



Главным действующим лицом встречи оказался защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.