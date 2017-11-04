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«Хьюстон» не испытал проблем в Атланте, на счету Хардена 29 очков и 11 передач

Баскетбол

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 119:104. Для подопечных Майка Буденхольцера это восьмое поражение подряд.

«Рокетс» набрали 69 очков к большому перерыву и в дальнейшем уверенно контролировали ход поединка. Их максимальный отрыв по ходу заключительной четверти составлял "+30". В концовке они расслабились и позволили сопернику избежать разгрома.

Главным действующим лицом встречи оказался защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
104 : 119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Бэйзмор - 18, Шрёдер - 16, Принс - 16, Бэббит - 12, Айзея - 12, Дорси - 10, Дедмон - 9, Коллинс - 8, Мускала - 3, Белинелли, Бембри, Дилэйни , Магетти, Ильясова, Пламли, Бруссино
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Гордон - 20, Мба-а-Муте - 20, Капела - 12, Ариза - 12, Андерсон - 11, Илариу - 8, Такер - 3, Блэк - 2, Ци - 2, Пол, Джексон, Т. Уильямс, Онуаку, Браун, Уэбер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден
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