«Бостон» одержал 7-ю победу кряду, обыграв «Оклахома-Сити», у Ирвинга — 25 очков

«Бостон Селтикс» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате до семи матчей, переиграв «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 101:94 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Тандер» вёл в счёте с разницей в 19 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков. Ещё 20 очков на счету Эла Хорфорда. За «Оклахома-Сити» 25 очков и 10 подборов набрал Пол Джордж. В активе Расселла Уэстбрука 19 очков и 11 передач, у Кармело Энтони 10 очков и 14 подборов.