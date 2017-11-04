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«Бостон» одержал 7-ю победу кряду, обыграв «Оклахома-Сити», у Ирвинга — 25 очков

Баскетбол

«Бостон Селтикс» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате до семи матчей, переиграв «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 101:94 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Тандер» вёл в счёте с разницей в 19 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков. Ещё 20 очков на счету Эла Хорфорда. За «Оклахома-Сити» 25 очков и 10 подборов набрал Пол Джордж. В активе Расселла Уэстбрука 19 очков и 11 передач, у Кармело Энтони 10 очков и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
94 : 101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 25, Уэстбрук - 19, Грант - 11, Энтони - 10, Роберсон - 7, Адамс - 7, Абринес - 6, Паттерсон - 6, Фелтон - 3, Дозьер, Джонсон, Хьюстис, Синглер, Коллисон, Фергюсон, Хэмилтон
Бостон Селтикс: Ирвинг - 25, Хорфорд - 20, Тейтум - 13, Браун - 10, Моррис - 9, Смарт - 9, Розир - 7, Бэйнс - 5, Оджелей - 3, Аллен, Бёрд, Ларкин, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Кайри Ирвинг Кармело Энтони Пол Джордж Расселл Уэстбрук
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