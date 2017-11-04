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175 лет назад 2016
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Джеймс подарил браслет молодому болельщику «Вашингтона»

Баскетбол

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» раздал свои браслеты болельщикам, пришедшим на арену.

Один браслет Леброн отдал поклоннику «Кавальерс», а другой – фанату «Вашингтон Уизардс».

Матч завершился победой «Кливленда» со счётом 130:122. Джеймс провёл на площадке 43 минуты, набрал 57 очков, собрал 11 подборов, отдал семь результативных передач, а также совершил три перехвата и два блок-шота.

Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
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