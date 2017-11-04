Джеймс подарил браслет молодому болельщику «Вашингтона»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» раздал свои браслеты болельщикам, пришедшим на арену.



Один браслет Леброн отдал поклоннику «Кавальерс», а другой – фанату «Вашингтон Уизардс».



Матч завершился победой «Кливленда» со счётом 130:122. Джеймс провёл на площадке 43 минуты, набрал 57 очков, собрал 11 подборов, отдал семь результативных передач, а также совершил три перехвата и два блок-шота.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».