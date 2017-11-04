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175 лет назад 2016
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Келли Убре пришёл на матч с «Кливлендом» в шубе с нецензурной надписью

Баскетбол

Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре пришёл на поединок регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» в шубе с нецензурной надписью.

Как сообщает ESPN, руководство лиги планирует рассмотреть выбор одежды игрока на матч с «Кавальерс». Скорее всего, Келли ждёт штраф.

Игра завершилась победой «Кливленда» со счётом 130:122. Убре провёл на паркете 34 минуты, набрал 21 очко, собрал шесть подборов, отдал две результативные передачи и совершил один перехват.

Видео доступно на странице продюсера ESPN Джима Виталки в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Келли Убре
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