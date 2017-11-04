Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре пришёл на поединок регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» в шубе с нецензурной надписью.
Как сообщает ESPN, руководство лиги планирует рассмотреть выбор одежды игрока на матч с «Кавальерс». Скорее всего, Келли ждёт штраф.
Игра завершилась победой «Кливленда» со счётом 130:122. Убре провёл на паркете 34 минуты, набрал 21 очко, собрал шесть подборов, отдал две результативные передачи и совершил один перехват.
Видео доступно на странице продюсера ESPN Джима Виталки в социальной сети «Твиттер».
Келли Убре пришёл на матч с «Кливлендом» в шубе с нецензурной надписью
Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре пришёл на поединок регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» в шубе с нецензурной надписью.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке