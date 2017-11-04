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175 лет назад 2016
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Уолл: «Кливленд» всеми силами избегал встречи с «Вашингтоном» в плей-офф

Баскетбол

Лидер «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл подчеркнул, что в прошлом сезоне «Кливленд Кавальерс» всеми силами пыталась избежать встречи со столичной командой на стадии плей-офф. По словам Уолла, «Кливленд» специально избегал возможности выиграть регулярный чемпионат в Восточной конференции.

«Думаю, «Кливленд» не просто так всеми силами пытался не стать лучшей командой в Восточной конференции в прошлом сезоне. В таком случае им во втором раунде пришлось бы играть против нас, а они этого не хотели», — цитирует Уолла ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Джон Уолл
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