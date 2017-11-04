Уолл: «Кливленд» всеми силами избегал встречи с «Вашингтоном» в плей-офф

Лидер «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл подчеркнул, что в прошлом сезоне «Кливленд Кавальерс» всеми силами пыталась избежать встречи со столичной командой на стадии плей-офф. По словам Уолла, «Кливленд» специально избегал возможности выиграть регулярный чемпионат в Восточной конференции.



«Думаю, «Кливленд» не просто так всеми силами пытался не стать лучшей командой в Восточной конференции в прошлом сезоне. В таком случае им во втором раунде пришлось бы играть против нас, а они этого не хотели», — цитирует Уолла ESPN.