Керр: сейчас Клэй Томпсон находится на своём пике

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр похвалил атакующего защитника своей команды Клэя Томпсона.

«Сейчас Клэй находится на своём пике. Дело не просто в его броске, бросок — всего лишь один из факторов. Он защищается, он ставит спину на подборах, он дорожит мячом, он принимает правильные решения. Клэй играет на фантастическом уровне и делает это стабильно», – передаёт слова Керра Тhe score.

В этом сезоне 27-летний Томпсон набирает в среднем 21,7 очка, 4 подбора и 2,8 передачи за 33,8 минуты.