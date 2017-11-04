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175 лет назад 2016
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Керр: сейчас Клэй Томпсон находится на своём пике

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр похвалил атакующего защитника своей команды Клэя Томпсона.

«Сейчас Клэй находится на своём пике. Дело не просто в его броске, бросок — всего лишь один из факторов. Он защищается, он ставит спину на подборах, он дорожит мячом, он принимает правильные решения. Клэй играет на фантастическом уровне и делает это стабильно», – передаёт слова Керра Тhe score.

В этом сезоне 27-летний Томпсон набирает в среднем 21,7 очка, 4 подбора и 2,8 передачи за 33,8 минуты.

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Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон Стив Керр
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