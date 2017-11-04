Кантер: из-за меня в Турции не показывают матчи «Нью-Йорк Никс»

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер в очередной раз подверг критике правительство Турции. По утверждению игрока, матчи с участием его команды в этой стране не транслируются из-за политических взглядов баскетболиста.

«В минувшем сезоне в Турции показывали матчи 29 команд — всех, кроме „Оклахома-Сити Тандер“. Виной тому стала политика. Теперь они показывают все игры, за исключением „Нью-Йорк Никс“. Президент Эрдоган сошёл с ума. Жаль, что зрители не могут видеть меня в социальных сетях. В прошлом году они хотели наблюдать матчи с участием Уэстбрука и не могли этого делать из-за меня. Теперь у них нет возможности видеть матчи Кристапса Порзингиса», — приводит слова Кантера The Score.