Дабл-дабл Переса помог ВЭФу разгромить «Енисей»

Рижский ВЭФ добыл первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв на своей площадке красноярский «Енисей».

Уже в первой четверти хозяева сумели выйти вперёд, оторвавшись от соперников на 9 очков. Тем не менее в следующей десятиминутке гости не только отыгрались, но и сумели выйти вперёд, на большой перерыв команды ушли при счёте 41:38 в пользу «Енисея».

Во второй половине матча ВЭФ взял игру под свой контроль и полностью доминировал на площадке, что помогло рижанам оформить разгромную победу — 94:67.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Перес, набравший 15 очков и отдавший 16 передач. 15 очков и 9 подборов в активе Ильи Громовса. У «Енисея» по 15 очков в активе Сулеймана Браймо и Энтони Хиллиарда.