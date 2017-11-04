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Дабл-дабл Переса помог ВЭФу разгромить «Енисей»

Баскетбол

Рижский ВЭФ добыл первую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв на своей площадке красноярский «Енисей».

Уже в первой четверти хозяева сумели выйти вперёд, оторвавшись от соперников на 9 очков. Тем не менее в следующей десятиминутке гости не только отыгрались, но и сумели выйти вперёд, на большой перерыв команды ушли при счёте 41:38 в пользу «Енисея».

Во второй половине матча ВЭФ взял игру под свой контроль и полностью доминировал на площадке, что помогло рижанам оформить разгромную победу — 94:67.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Перес, набравший 15 очков и отдавший 16 передач. 15 очков и 9 подборов в активе Ильи Громовса. У «Енисея» по 15 очков в активе Сулеймана Браймо и Энтони Хиллиарда.

Единая лига ВТБ
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
ВЭФ
Рига, Латвия
94 : 67 (22:13, 16:28, 21:10, 35:16)
Енисей
Красноярск, Россия
ВЭФ: Каварс, Мистерс, Хельманис, Лабукас, Ате, Яниченокс, Мейерис, Розитис, Зотовс, Громов, Перез
Енисей: Павлов, Голдырев, Каныгин, Пичкуров, Митусов, Браймо, Эллис, Комиссаров, Лютыч, Ребец, Заворуев, Хиллиард
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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