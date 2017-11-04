Кузьминскас недоволен своим положением в «Нью-Йорке»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Миндаугас Кузьминскас выразил недовольство своим нынешним положением в команде. По словам игрока, ему в команде не хватает и экс-президента клуба Фила Джексона, который помогал литовцу освоиться в НБА.

«У меня были хорошие отношения с Джексоном. Он говорил мне, когда я играю хорошо, а когда — плохо. Это было бесценно. Жаль, что его нет в команде. Я чувствую, что я делаю лучшую работу, чем некоторые игроки в НБА, и меня разочаровывает то, что я не играю.

Я попросту нигде. Меня нет в ротации. По сути, я даже не в составе команды. При этом я чувствую, что в следующие 2-3 года я буду на пике возможностей. Я в отличной форме как физической так и психологической», — приводит слова Кузьминскаса New York Post.

В нынешнем регулярном чемпионате литовец не провёл ещё ни одного матча. Минувший сезон стал для него дебютным в НБА. В 68 поединках он набирал в среднем 6,3 очка и совершал 1,9 подбора.