«Чикаго» вернёт Портиса в ротацию после дисквалификации

Мощный форвард «Чикаго Буллз» Бобби Портис примет участие в следующем поединке команды с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN. Игрок отбыл наложенную на него восьмиматчевую дисквалификацию за удар партнёра по команде форварда Николы Миротича на тренировке.



«Портис тренируется, и в ближайшие пару дней мы решим, какую роль отведём ему во встрече с «Торонто». Бобби очень много работает. Он занимается дополнительно перед общими тренировками и после них», – цитирует главного тренера команды Фреда Хойберга ESPN.