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175 лет назад 2016
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«Чикаго» вернёт Портиса в ротацию после дисквалификации

Баскетбол

Мощный форвард «Чикаго Буллз» Бобби Портис примет участие в следующем поединке команды с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN. Игрок отбыл наложенную на него восьмиматчевую дисквалификацию за удар партнёра по команде форварда Николы Миротича на тренировке.

«Портис тренируется, и в ближайшие пару дней мы решим, какую роль отведём ему во встрече с «Торонто». Бобби очень много работает. Он занимается дополнительно перед общими тренировками и после них», – цитирует главного тренера команды Фреда Хойберга ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Чикаго Буллз Фред Хойберг
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