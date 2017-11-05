Порзингис: верю, что могу стать лучшим игроком НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис прокомментировал слова центрового «Финикс Санз» Тайсона Чендлера. По словам последнего, латвийский баскетболист имеет все шансы, чтобы стать лучшим игроком лиги.

«Это очень великодушные слова со стороны Чендлера. Но я верю, что способен на это. И именно в направлении этого я и работаю», — приводит слова Порзингиса The Score.

Порзингис — четвёртый номер драфта 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 8 поединках, набирая в них 29 очков, совершая 7,8 подбора, 1 передачу и 1,8 блок-шота в среднем за игру.