ЦСКА, «Химки» и ещё три клуба Евролиги могут отпустить игроков на матчи сборных

ЦСКА, «Химки», «Маккаби», «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос» могут отпустить некоторых игроков своих команд на матчи отборочного цикла к чемпионату мира, сообщает Eurohoops со ссылкой на собственные источники.

При этом, какой-либо согласованной позиции по этому вопросу нет, а руководство команд будет самостоятельно принимать те или иные решения. Сообщается, что перечисленные команды могут позволить своим игрокам сыграть в ноябрьских и февральских поединках сборных в связи с давлением со стороны национальных федераций.

Ранее стало известно, что ФИБА и Евролига не пришли к консенсусу по вопросу проведения матчей сборных. Руководство Евролиги отказалось менять расписание турнира ради отборочных матчей к мировому первенству.