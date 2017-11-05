Курбанов: намерены доказать «Химкам», что ЦСКА — первый клуб

Завтра, 6 ноября, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится центральный матч тура между лидерами чемпионата — «Химками» и ЦСКА. В преддверии противостояния форвард «армейцев» Никита Курбанов поделился ожиданиями от него, отметив, что в ЦСКА намерены взять реванш за поражение в предсезонном поединке на турнире имени Гомельского.

«Химки» проделали отличную работу в межсезонье, привезли нового тренера, много новых игроков, у которых уже есть имя, есть опыт выступлений в Евролиге. Поражение в Кубке Гомельского придало нашей встрече ещё больше ажиотажа. Но давайте всё же будем судить по концу сезона, появилась ли в лиге ВТБ вторая сила. Каждый год ходят разговоры, что «Химки» уж в этот-то раз всем покажут, но в итоге ЦСКА пока держит лидерство. В этом году поменялся формат финала, поэтому сезон ожидается очень интересный, захватывающий и непредсказуемый. Но будем судить по результатам. Боязни никакой нет.

Перед матчем нет боязни, «Химки» — это не дрим-тим и не та команда, которую никто не может победить на протяжении последних 10 лет. Слово «боюсь», наверное, неправильное. Есть опасения, и проигрыш в Кубке Гомельского нанес какой-то свой отпечаток, но это баскетбол, и мы не можем выбирать себе соперника. ЦСКА набрал ход, и, думаю, что мы сейчас пребываем в большей уверенности, чем, например, месяц назад, и более сыграны. Понятно, что это же касается и «Химок», но матч будет очень интересный. То поражение придаёт нам лишнюю мотивацию и, может, даже озлобленность. Мы намерены доказать, что мы — первый клуб», — приводит слова Курбанова официальный сайт Единой лиги ВТБ.