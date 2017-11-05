Прифтис: жаль, чть УНИКС покидает Минск с травмами

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своей команды над командой «Цмоки-Минск» (91:65) в матче Единой лиги ВТБ.



«Цмоки-Минск» — соперник, к которому мы относимся с уважением, это серьёзная команда. На мой взгляд, тренер минчан проделал большую работу в организации игры и дисциплины. Собственно, поэтому нам следовало быть очень сосредоточенными, чтобы обыграть такую серьёзную команду. Считаю, у нас это получилось. Жаль, что мы уезжаем из Минска с травмами. Надеюсь, с Андреем Кощеевым и Костасом Каймакоглу всё будет в порядке», — цитирует Прифтиса официальный сайт Лиги ВТБ.