«Мемфис» уступил «Лейкерс», несмотря на 26 очков Эванса и дабл-дабл Газоля

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 21 очко. В активе Брэндона Ингрэма 20 очков, Кайл Кузьма оформил дабл-дабл — 13 очков, 12 подборов. За «Мемфис» 26 очков набрал Тайрик Эванс, ещё 23 — Майк Конли, Марк Газоль записал в свой актив дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).