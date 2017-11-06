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«Мемфис» уступил «Лейкерс», несмотря на 26 очков Эванса и дабл-дабл Газоля

Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 21 очко. В активе Брэндона Ингрэма 20 очков, Кайл Кузьма оформил дабл-дабл — 13 очков, 12 подборов. За «Мемфис» 26 очков набрал Тайрик Эванс, ещё 23 — Майк Конли, Марк Газоль записал в свой актив дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
107 : 102 (27:24, 35:30, 26:16, 19:32)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Лопес - 21, Ингрэм - 20, Колдуэлл-Поуп - 15, Кларксон - 15, Кузьма - 13, Рэндл - 12, Болл - 9, Брюэр - 2, Зубац, Богут, Блю, Брайант, Денг, Карузо, Харт, Нэнс, Эннис
Мемфис Гриззлиз: Эванс - 26, Конли - 23, Марк Газоль - 15, Брукс - 13, Чалмерс - 9, Райт - 8, Эннис - 5, Харрисон - 3, Парсонс, Хантер, Грин, Мартин, Селден, Рэбб, Симмонс, Дэвис, Маклемор
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Брук Лопес Майк Конли Марк Газоль Тайрик Эванс
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