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175 лет назад 2016
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Порзингис набрал рекордные для себя 40 очков

Баскетбол

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.

22-летний баскетболист также отметился 8 подборами, 6 блок-шотами и 1 результативной передачей за 38 минут игрового времени. Встреча завершилась победой «Никс» со счётом 108:101.

Стоит отметить, что Порзингис стал третьим самым молодым игроком «Нью-Йорка», которому удалось набрать 40 и более очков.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис
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