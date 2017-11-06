Порзингис набрал рекордные для себя 40 очков

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.



22-летний баскетболист также отметился 8 подборами, 6 блок-шотами и 1 результативной передачей за 38 минут игрового времени. Встреча завершилась победой «Никс» со счётом 108:101.



Стоит отметить, что Порзингис стал третьим самым молодым игроком «Нью-Йорка», которому удалось набрать 40 и более очков.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.