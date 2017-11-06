Донован Митчелл: я пошёл на драфт в этом году из-за Криса Пола и Пола Джорджа

Новичок «Юты Джаз» Донован Митчелл сообщил, что решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года по совету разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола и форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа.

«Пол и Джордж — главные причины, по которым я вышел на драфт уже в этом году и сейчас нахожусь здесь. Они сказали мне, что я обязательно должен не снимать свою кандидатуру с драфта, и оказали большое влияние на мое решение уйти из студентов.

Я работал с Крисом Полом почти всё лето и многому у него научился", — цитирует Митчелла Houston Chronicle.