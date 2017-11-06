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175 лет назад 2016
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Донован Митчелл: я пошёл на драфт в этом году из-за Криса Пола и Пола Джорджа

Баскетбол

Новичок «Юты Джаз» Донован Митчелл сообщил, что решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года по совету разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола и форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа.

«Пол и Джордж — главные причины, по которым я вышел на драфт уже в этом году и сейчас нахожусь здесь. Они сказали мне, что я обязательно должен не снимать свою кандидатуру с драфта, и оказали большое влияние на мое решение уйти из студентов.

Я работал с Крисом Полом почти всё лето и многому у него научился", — цитирует Митчелла Houston Chronicle.

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Источник: Houston Chronicle Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Юта Джаз Крис Пол Пол Джордж
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