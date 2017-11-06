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175 лет назад 2016
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Керр: Йокич — один из моих любимых игроков, он сильно похож на Арвидаса Сабониса

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил талант 22-летнего центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич — один из моих любимых игроков, я наблюдаю за ним с огромным интересом. Мне нравится его разносторонность, его голова. Он может делать всё: отдавать передачи, бросать с любой дистанции.

Мне он сильно напоминает Арвидаса Сабониса. Йокичу всего 22 года, но он уже на многое способен и в любой момент может придумать нечто особенное. Очень динамичный игрок», — цитирует Керра Denver Post.

Дюрант: Йокич — другой, его чувство игры для молодого баскетболиста уникально
Источник: The Denver Post Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Арвидас Сабонис Никола Йокич Стив Керр
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