Керр: Йокич — один из моих любимых игроков, он сильно похож на Арвидаса Сабониса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил талант 22-летнего центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич — один из моих любимых игроков, я наблюдаю за ним с огромным интересом. Мне нравится его разносторонность, его голова. Он может делать всё: отдавать передачи, бросать с любой дистанции.



Мне он сильно напоминает Арвидаса Сабониса. Йокичу всего 22 года, но он уже на многое способен и в любой момент может придумать нечто особенное. Очень динамичный игрок», — цитирует Керра Denver Post.