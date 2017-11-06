Кевин Лав выписан из больницы

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав был выписан из больницы после обследования, сообщает Sportando. Лав был вынужден покинуть площадку в матче с «Атлантой» в третьей четверти из-за плохого самочувствия.



По сообщениям из стана команды, причина плохого самочувствия баскетболиста пока неизвестна. Лава отправили в клиническую больницу «Кливленда» из соображений предосторожности, однако пока ни баскетболист, ни доктора никак не прокомментировали данную ситуацию. «Кливленд» уступил «Атланте» со счётом 115:117.