Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кевин Лав выписан из больницы

Баскетбол

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав был выписан из больницы после обследования, сообщает Sportando. Лав был вынужден покинуть площадку в матче с «Атлантой» в третьей четверти из-за плохого самочувствия.

По сообщениям из стана команды, причина плохого самочувствия баскетболиста пока неизвестна. Лава отправили в клиническую больницу «Кливленда» из соображений предосторожности, однако пока ни баскетболист, ни доктора никак не прокомментировали данную ситуацию. «Кливленд» уступил «Атланте» со счётом 115:117.

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Кевин Лав
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент